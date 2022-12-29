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Движение по Метехскому мосту будет ограничено в связи с новогодним концертом


29.12.2022   12:14


В связи с запланированным новогодним концертом на площади Европы, с 00:00 30 декабря до 00:00 4 января будет полностью ограничено движение транспортных средств от площади Горгасали до Метехского моста и Метехского подъема в направлении площади Европы.

По сообщению мэрии Тбилиси, ограничение движения коснется также транспортных средств, движущихся из туннеля на левом берегу Куры в направлении площади Европы и с площади Европы в направлении Винного подъема. Автомобили смогут двигаться с улицы Вахтанга Горгасали в направлении площади Горгасали и улицы Котэ Абхази. А также, с улицы Туманяна в сторону улицы Горгасали.


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