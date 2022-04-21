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В Грузии предложили запретить георгиевскую ленту и символы «Z» и «V»
21.04.2022 15:57
Грузинская оппозиционная партия «Лело» выступила с законодательной инициативой о запрете символов России в войне против Украины — георгиевской ленты и символов «Z» и «V».
В партии считают, что борьба против таких пропагандистских символов входит в национальные интересы Грузии.
По предложенному законопроекту физическое лицо будет наказываться штрафом в размере 2 000 лари (около 650 долларов США), юридическое лицо в размере 5 000 лари (около 1 640 долларов США).
В случае повторного нарушения физическое лицо будет оштрафовано на 5 000 или ему грозит административный арест на 15 суток, юридическое лицо будет оштрафовано на 10 000 лари (около 3 290 долларов США).
После начала войны в Украине символы, используемые российскими вооруженными силами, запретили в ряде стран, в том числе Молдове.
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