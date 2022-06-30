

ИКАО: перерегистрация Россией иностранных самолетов является незаконной

30.06.2022 10:31





Во вторник 28 июня на своей 226-й сессии Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) рассмотрел вопросы, касающиеся эксплуатации воздушных судов с двойной регистрацией в Российской Федерации, и постановил, что перерегистрация права на иностранные самолеты в России и выдача им российских сертификатов годности нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. Об этом сообщает "Голос Америки".



Напомним, что в рамках продолжающихся санкций в отношении российской авиации после вторжения в Украину власти Бермудских островов и Ирландии приняли решение о приостановке действия сертификатов летной годности арендованных самолетов, эксплуатируемых в России.



В ответ на это 14 марта Россия приостановила действие двусторонних соглашений с этими юрисдикциями, чтобы передать самолеты в российский реестр, а президент России Владимир Путин подписал законопроект, позволяющий регистрировать в России иностранные самолеты, взятые в лизинг российскими авиакомпаниями.



В заявлении, опубликованном ИКАО, говорится, что эти действия российских властей нарушают международное право, которое гласит, что перерегистрация воздушных судов без предварительного получения подтверждения о снятии с регистрации из предыдущего реестра (а также с прямого разрешения их владельца) является незаконной.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



