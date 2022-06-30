

Столтенберг обсудил с премьер-министром Грузии вопрос политической и практической поддержки Грузии

30.06.2022 10:36





«Мы договорились усилить политическую и практическую поддержку партнеров, которым угрожает российская агрессия, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдову», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Генеральный секретарь НАТО рассказал о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.



«Я встретился с премьер-министром Грузии, и мы обсудили, обратились и спросили, как укрепить наше практическое, политическое партнерство и поддержку Грузии. Мы активируем как практическую, так и политическую поддержку для Грузии с помощью нового пакета, который поможет ей развить собственные возможности и укрепить устойчивость. В том числе путем расширения участия Грузии в киберучениях НАТО, укрепления коммуникаций в области безопасности и оказания помощи в развитии защиты критически важной инфраструктуры.



Мы также планируем обеспечить дополнительный персонал в Офис связи НАТО в Грузии. Затем у нас есть другие элементы, такие как Центр обучения и оценки в Тбилиси, и другие элементы, которые могут укрепить наше партнерство с Грузией.



Мы придерживаемся принятого ранее решения, хотя и не можем назвать никаких дат. Мы остаемся на решении о членстве, принятом на саммите в Бухаресте в 2008 году», — заявил Генсек НАТО.





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