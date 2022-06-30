

С мая 2023 года изменится правило въезда в страны ЕС

30.06.2022 11:26





Граждане Грузии, а также граждане стран, не входящих в ЕС, которые могут путешествовать по территории Шенгенской зоны без визы, с мая 2023 года должны будут пройти предварительную авторизацию перед поездкой и заплатить за эту услугу 7 евро [примерно 21 лари].



Как указано на веб-сайте Европейской комиссии, с мая будет введена система ETIAS.



ETIAS — Европейская информационная система авторизации путешествий, она предназначена для обнаружения нерегулируемой миграции для повышения уровня безопасности. Также сообщается, что авторизация через ETIAS предотвратит случаи внезапного отказа и «разворота» при пересечении границы.



Те, кто может путешествовать в Шенгенскую зону без визы, до поездки должны будут получить разрешение на поездку в электронном виде через систему ETIAS. Процесс подачи заявок будет проходить через «в значительной степени автоматизированную ИТ-систему», при этом одобрение будет предоставлено «в течение нескольких минут» для примерно 95% заявителей.



Максимальное время, необходимое для утверждения, может составлять до 30 дней. Любой, чье заявление было отклонено, имеет право подать апелляцию.



Разрешение ETIAS действительно для неограниченного количества записей в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта владельца. Однако владельцы должны соблюдать правила иммиграции и нарушения сроков пребывания.



Разрешение может быть отозвано только в исключительных случаях:



- При заполнении заявки была указана недостоверная информация

- Поступила информация о новой угрозе безопасности

- Условия, при которых была выдана авторизация EITAS, не выполняются



Аналогичная система существует и в США, она называется ESTA — Electronic Travel Authorization System. ESTA предназначена для граждан, которым не нужна виза для въезда в США. В этом случае плата за авторизацию составляет 21 доллар США, а срок действия авторизации — 2 года.



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