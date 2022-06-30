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Министр культуры Грузии встретилась с директором музеев Ватикана
30.06.2022 11:49
Делегация министерства культуры, спорта и по делам молодежи Грузии во главе с Теей Цулукиани посетила музеи Ватикана и встретилась с директором музеев Барбарой Ятта.
Как сообщает пресс-служба ведомства, министра интересовала программа стажировки в Музее Ватикана, музеография, работа лабораторий, кураторская деятельность. В разговоре также была затронута возможность направления студентов, кураторов, реставраторов-консерваторов из Грузии в музеи Ватикана для повышения квалификации.
Барбара Ятта рассказала о различных программах стажировки и пообещала министру дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
Делегация министерства также посетила этнографическую, живописную лаборатории и консервационно-реставрационную лабораторию драгоценных металлов, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, современными технологиями, условиями труда и вопросами безопасности труда.
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