

Манджгаладзе: Якобы ушедшие из «ГМ» депутаты обогнали «Альт-инфо» по антизападным и антиевропейским заявлениям

30.06.2022 12:53





Якобы ушедшие из «Грузинской мечты» депутаты обогнали «Альт-инфо» по антизападным и антиевропейским заявлениям. Депутаты «Грузинской мечты» не отстраняются от их заявлений, - заявил депутат парламента Грузии от «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе.



По его словам, это тактический шаг «Грузинской мечты».



«Говорят, что думают так же, как и они, но, исходя из самоцензуры, не нарушают молчание. Созара Субари и остальных «отпустили», поэтому, всё то, что говорят Субари, Кавелашвили и Хундадзе – это слова Иванишвили. Нет никакого отдельного Хундадзе. Иванишвили планирует, а отношение озвучивают эти люди», - заявил Манджгаладзе.



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