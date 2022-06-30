

Повышение тарифов на электроэнергию, природный газ и воду не ожидается - Регулятор

30.06.2022 12:57





По словам председателя Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давида Нармания, повышения тарифов на электроэнергию, природный газ и водоснабжение не ожидается. Об этом Давид Нармания заявил на состоявшейся сегодня пресс-конференции.



По его словам, различные факторы, влияющие на тарифы, не ухудшились.



«Мы этого не ожидаем, потому что не ухудшились различные факторы, влияющие на тарифы, в том числе ни обменный курс, ни такие факторы, которые подталкивают нас к тому, чтобы начать работать над повышением тарифов. Тариф на электроэнергию зависит от объема импорта, курса валют, потому что импорт занимает большую часть нашей потребительской корзины, а также инвестиций в сектор. Тариф на газ находится в прямой зависимости от курса, однако, когда мы установили, что уже тогда курс был довольно высоким, с одной стороны, с другой стороны, увеличился объем потребления газа, следовательно, происходит обратное, т.е. снижается давление на тариф. Мы установили тарифы на водоснабжение до конца 2023 года, и планово они и так не должны были пересматриваться. Также к нам не поступало заявления о внеплановом пересмотре. Поэтому в связи с тарифами мы спокойны», — заявил Давид Нармания.





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