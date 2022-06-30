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Посол Чехии: Мы будем следить за усилиями Грузии в плане реформ
30.06.2022 13:04
«Во время председательства Чехии в Совете Европейского союза мы с большой энергией будем участвовать в событиях в Грузии», — заявил посол Чехии в Грузии Петр Микиска на пресс-конференции с послом Франции Диего Коласом.
Франция передаст председательство в Совете Европейского союза Чехии 1 июля 2022 года. На пресс-конференции посол Франции рассказал о важных решениях, принятых за время его президентства, а посол Чехии рассказал о планах на будущее.
«Мы особенно приветствуем посла Франции, так как наш президентский срок начинается тогда, когда их заканчивается. Французский срок президентства оказался сложным, потому что Россия осуществила агрессию в Украине. Большое спасибо послу за справедливые оценки, в том числе за оценку достижений Грузии. Мы, Чешская Республика, во время председательства Чехии в Совете Европейского союза с большой энергией будем участвовать в событиях в Грузии. Эта позиция не стала для нас неожиданностью, это была долгая работа и поиски», — заявил Петр Микиска.
По словам посла Чехии, ЕС будет внимательно следить за усилиями Грузии в плане реформ.
«Мы также предоставим статус Грузии, когда придет время. Мы все будем внимательно следить за усилиями Грузии в плане проведения реформ. Для этого нужен консенсус как с оппозицией, так и с правительством, надеюсь, вопрос о статусе кандидата будет решен до конца года», — добавил посол Чехии.
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