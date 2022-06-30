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Посол Франции: Исполнение рекомендаций ЕС требует объединения всех сил
30.06.2022 13:28
Главный вопрос и вызов заключаются в том, как должны быть выполнены эти рекомендации, поскольку это требует объединения всех сил, - заявил посол Франции в Грузии Диего Колас.
По его словам, Европейский совет заявил, что готов присвоить Грузии статус кандидата, когда будут выполнены условия, представленные в заключении.
«Главный вопрос и вызов заключаются в том, как должны быть выполнены эти рекомендации, поскольку это требует объединения всех сил, нахождения общей платформы, инклюзивного метода для достижения прогресса в процессе принятия решения», - заявил посол.
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