

Посол Франции: Исполнение рекомендаций ЕС требует объединения всех сил

30.06.2022 13:28





Главный вопрос и вызов заключаются в том, как должны быть выполнены эти рекомендации, поскольку это требует объединения всех сил, - заявил посол Франции в Грузии Диего Колас.



По его словам, Европейский совет заявил, что готов присвоить Грузии статус кандидата, когда будут выполнены условия, представленные в заключении.



«Главный вопрос и вызов заключаются в том, как должны быть выполнены эти рекомендации, поскольку это требует объединения всех сил, нахождения общей платформы, инклюзивного метода для достижения прогресса в процессе принятия решения», - заявил посол.



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