

Келли Дегнан: Коварный нарратив ФСБ, кажется, продолжается - США не пытаются втянуть Грузию в войну

30.06.2022 14:05





«Я хочу четко заявить, что США не пытаются втянуть Грузию в войну России против Украины, США не хотят расширения этой войны ни в какой форме», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



«Когда мы говорим об обороне, я хочу откликнуться на коварный нарратив, который, кажется, продолжается и, видимо, прямо из руководства по дезинформации ФСБ России. Я хотела бы четко заявить, что США не пытаются втянуть Грузию в текущую войну России против Украины. США не хотят расширения этой войны ни в какой форме», — заявила Келли Дегнан.



По ее словам, США делают все возможное, чтобы эта война прекратилась как можно скорее.



«Именно Путин начал эту агрессивную и жестокую войну против Украины, и именно Путин может ее остановить. США, Европа, друзья Грузии, которые за последние 30 лет сделали все, чтобы помочь Грузии на ее пути к евроатлантической интеграции, будут продолжать это делать. Очень важно, чтобы грузины помнили, что Россия оккупирует 20 процентов территории Грузии. Россия — это та, кто пыталась уничтожить ваш язык, Россия — это та, кто оскорбляла ваши церкви и использовала их как стойла для животных. Если есть какие-то вопросы о том, что значит для Грузии дружба России, то надо просто посмотреть на административную пограничную линию и вы увидите. Ваши друзья — в США и Европе. Это путь к миру, свободе и процветанию Грузии», — заявила Келли Дегнан.





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