

Келли Дегнан: Это Россия, кто пытается уничтожить ваш язык, кто осквернил ваши церкви

30.06.2022 15:17





Соединенные Штаты и Европа делают все для того, чтобы помочь Грузии на пути евроатлантической интеграции, и мы продолжим это делать. Думаю, очень важно, чтобы грузины помнили, что Россия оккупирует 20 процентов территории Грузии. Россия — это та, кто пытается уничтожить ваш язык, Россия, кто осквернил ваши церкви, используя их как стойла для животных, - заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



По ее словам, друзья Грузии находятся в США и Европе.



«Если существуют какие-то вопросы относительно того, что означает дружба России для Грузии, тогда просто нужно взглянуть на административную пограничную линию, чтобы увидеть. Ваши друзья – в США и Европе. Это путь Грузии к миру, стабильности и благополучию», - отметила Дегнан.



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