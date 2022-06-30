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Молдова подписала договор о либерализации грузоперевозок со странами ЕС
30.06.2022 15:22
Молдова подписала договор о либерализации грузоперевозок со странами Евросоюза.
В соответствии с соглашением молдавским перевозчикам больше не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки.
«Этот коридор солидарности положит конец всем проблемам, возникшим у нас в месяцы войны. Это ясно показывает движение Молдовы в сторону Европы», — заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.
«Транспортный безвиз» с ЕС Украина подписала 29 июня.
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