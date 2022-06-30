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Президент Грузии ушла в карантин после контакта с ковид-инфицированным
30.06.2022 16:13
Президента Грузии Саломе Зурабишвили перешла в изоляцию после контакта с ковид-инфицированным.
«В целях максимальной осторожности президент вернется в рабочую среду после соответствующего тестирования», — сообщили в администрации президента.
В пресс-службе не уточняют, когда именно у Зурабишвили произошел контакт с заболевшим коронавирусом.
На днях президент посещала Ватикан. Визит главы государства был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Святым престолом. Зурабишвили посетила множество светских мероприятий. Вместе с Папой Римским она присутствовала на выступлении патриаршего хора Самеба в Сикстинской капелле.
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