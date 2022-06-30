

Президент Грузии ушла в карантин после контакта с ковид-инфицированным

30.06.2022 16:13





Президента Грузии Саломе Зурабишвили перешла в изоляцию после контакта с ковид-инфицированным.



«В целях максимальной осторожности президент вернется в рабочую среду после соответствующего тестирования», — сообщили в администрации президента.



В пресс-службе не уточняют, когда именно у Зурабишвили произошел контакт с заболевшим коронавирусом.



На днях президент посещала Ватикан. Визит главы государства был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Святым престолом. Зурабишвили посетила множество светских мероприятий. Вместе с Папой Римским она присутствовала на выступлении патриаршего хора Самеба в Сикстинской капелле.



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