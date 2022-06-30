

Шарль Мишель: Берем обязательство поддержать Грузию в осуществлении реформ

30.06.2022 16:16





Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз по-прежнему привержен поддержке Грузии и готов оказывать помощь в продвижении процесса по реализации реформ на пути к европейской интеграции.



Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Гарибашвили и Мишель встретились во время саммита НАТО в Мадриде 29 июня.



«Вновь подтвердил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поддержку ЕС территориальной целостности и суверенитета Грузии. Это поистине геостратегический момент.



На прошлой неделе Европейский совет решил вопрос перспективы членства Грузии в ЕС. Мы берем обязательство дальнейшей поддержки, чтобы продвинуть вперед этот процесс для осуществления столь необходимых реформ», — написал Мишель в Twitter.



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