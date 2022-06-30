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Медведев надеется, что война в Украине затянется еще на год
30.06.2022 17:01
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что через год, к следующему Санкт-Петербургскому международному юридическому форуму цели, поставленные Россией в Донбассе, уже будут достигнуты.
"Я хочу выразить надежду, что наш следующий форум будет и панельная дискуссия посвящены разнообразным вопросам, поскольку мы сможем достигнуть тех целей, которые поставила перед собой наша страна. А эти цели заключаются в защите людей, которые живут на Донбассе, в защите интересов нашей страны", - сказал Медведев, выступая на Десятом Петербургском международном юридическом форуме.
Он выразил уверенность в том, что рекомендации, которые будут выработаны на нынешнем форуме, послужат этим целям.
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