

Движение «Домой в Европу» призывает МВД обеспечить безопасность людей, участвующих в публичных дискуссиях

30.06.2022 17:54





Движение «Домой в Европу» призывает Министерство внутренних дел Грузии обеспечить безопасность людей, участвующих в публичных дискуссиях.



Как отмечается в заявлении, распространенном движеним «Позор», «Грузинская мечта» намеренно пытается сорвать встречи, запланированные в рамках кампании.



«Сегодня народное движение «Домой в Европу» проведет встречу со студентами. Общественную дискуссию будут вести Шота Дигмелашвили и Георги Кадагидзе. Адрес: парк Деда эна (парк Родного языка), 16:00. Следует отметить, что «Грузинская мечта» сознательно пытается сорвать встречи, запланированные в рамках кампании #домойвевропу. Партийные активисты властей словесно и физически противостоят членам движения в регионах, чтобы изобразить, будто в обществе есть две противоборствующие группы относительно европейской интеграции Грузии, что является фальшью. Большинство граждан Грузии согласно с европейским будущим страны, и этот факт невозможно перекрыть управляемыми процессами.



Мероприятия, запланированные в рамках нашей кампании, носят мирный характер и исключают элементы насилия. Мы обращаемся к МВД с просьбой обеспечить безопасность людей, участвующих в общественном обсуждении», — говорится в сообщении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



