

Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, признавшей "ЛНР/ДНР"

30.06.2022 18:42





Украина разрывает дипломатические отношения с Сирией, вводит торговое эмбарго и другие экономические санкции в отношении сирийских юридических и физических лиц.



Об этом говорится в заявлении МИД в ответ на признание Сирией "независимости" так называемых "ЛНР/ДНР", пишет "Европейская правда".



"В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений, согласно статье 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц", - говорится в заявлении.



Украина рассматривает решение Сирии как недружественный акт в отношении Украины, посягательство на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающие нормы и принципы международного права.



"Не сомневаемся, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектности российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле. Наша позиция четкая – мы максимально жестко реагируем на любые попытки взорвать суверенитет и территориальную целостность Украины и защищаем всеми доступными способами, в том числе и на дипломатическом фронте", - подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа, украинская сторона закрыла посольство Украины в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане.



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