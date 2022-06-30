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Шольц: Россия стала угрозой для Европы и НАТО
30.06.2022 18:46
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия стала угрозой Европе и НАТО. Об этом он сказал в конце саммита НАТО в Мадриде, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
"Она угрожает международному порядку. Своей агрессивной политикой Россия снова представляет угрозу Европе и Альянсу", - сказал Шольц.
Он добавил, что НАТО делает правильные выводы по изменению ситуации в мире.
"Поэтому НАТО укрепляет свою обороноспособность, особенно по безопасности своих стран-членов вдоль восточного фланга", - сказал Шольц.
"То, что Путин называет НАТО империалистическим, смешно. НАТО является сугубо оборонным альянсом. В то же время сама Россия действует империалистически", - добавил немецкий канцлер.
Напомним, лидеры НАТО на саммите официально признали Россию своей стратегической угрозой.
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