

Шольц: Россия стала угрозой для Европы и НАТО

30.06.2022 18:46





Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия стала угрозой Европе и НАТО. Об этом он сказал в конце саммита НАТО в Мадриде, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.



"Она угрожает международному порядку. Своей агрессивной политикой Россия снова представляет угрозу Европе и Альянсу", - сказал Шольц.



Он добавил, что НАТО делает правильные выводы по изменению ситуации в мире.



"Поэтому НАТО укрепляет свою обороноспособность, особенно по безопасности своих стран-членов вдоль восточного фланга", - сказал Шольц.



"То, что Путин называет НАТО империалистическим, смешно. НАТО является сугубо оборонным альянсом. В то же время сама Россия действует империалистически", - добавил немецкий канцлер.



Напомним, лидеры НАТО на саммите официально признали Россию своей стратегической угрозой.



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