

Посол Японии в Грузии подчеркнул важность поддержки прав меньшинств

30.06.2022 18:51





Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Грузии Имамура Акира принял участие в конференции в рамках проведения в Tbilisi Pride Week. В комментарии изданию Netgazeti дипломат подчеркнул важность поддержки прав меньшинств.



Как отметил Имамура Акира, для Грузии важно видеть поддержку правительства Японии в деле по защите прав меньшинств:



«Я пришел сюда сегодня, чтобы поддержать права меньшинств. Каждая страна имеет свой собственный контекст, но универсально то, что права меньшинств являются частью прав человека. Я считаю очень важным показать поддержку правительства Японии в деле защиты прав меньшинств в Грузии», — сказал посол.



Имамура Акира также вновь осудил нападение гомофобных групп на журналистов 5 июля, заявив, что это было сделано не только с целью нападения на журналистов, но и для того, что бы запугать представителей квир-людей.



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