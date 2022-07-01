

Народный защитник: Нападение на участников кампании «Домой в Европу» содержит в себе признаки преступления

01.07.2022 00:15





Народный защитник Грузии Нино Ломджария откликается на нападение на лиц, участвующих в кампании «Домой в Европу» и заявляет, что это создает угрожающую обстановку и содержит в себе признаки преступления.



Омбудсмен призывает правоохранительные органы мобилизовать соответствующие ресурсы и содействовать проведению движением «Домой в Европу» информационных кампаний в спокойной и безопасной обстановке.



«Сегодня, как и вчера, активно распространяется информация о попытках сорвать информационную кампанию движения «Домой в Европу» на разных локациях и нападениях на лиц, участвующих в ней.



Народный защитник Грузии подчеркивает, что организация заранее объявленной мирной акции и с этой целью раздача информационных карточек полностью защищены правом на свободу собраний и выражения мнений, обеспечение полноценной реализации которого является обязанностью властей.



Следовательно, народный защитник Грузии призывает правоохранительные органы мобилизовать соответствующие ресурсы и содействовать проведению движением «Домой в Европу» информационных кампаний в спокойной и безопасной обстановке, а также своевременно пресекать выявленные против него правонарушения, преступные действия и их попытки. А по преступным фактам начать расследование», - заявляет омбудсмен.



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