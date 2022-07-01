

Возбуждено до 20 000 уголовных дел в связи с военными преступлениями в Украине

01.07.2022 10:45





В связи с преступлениями, совершенными военными РФ на территории Украины, уже возбуждено до 20 000 уголовных дел, - об этом в Запорожье сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко, передает Укринформ.



«Сегодня правоохранительные органы, Национальная полиция совместно с прокуратурой и другие подразделения МВД работают над тем, чтобы максимально задокументировать все те преступления, которые были совершены РФ на территории Украины. Уже около 20 000 таких уголовных производств начаты Национальной полицией по всей территории Украины. Речь идет и о преступлениях в отношении мирного населения, и инфраструктуры», - сказала она.



По словам замминистра, среди этих преступлений есть и факты сексуального насилия.



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