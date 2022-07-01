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В Поти произошло противостояние группы граждан с участниками информационной кампании «Домой в Европу»
01.07.2022 12:20
В Поти произошло противостояние группы граждан с участниками информационной кампании, проходящей в рамках «Домой в Европу», в том числе с Гиги Угулава и Леваном Тархнишвили.
Члены движения распространяют брошюры на потийском рынке. Между ними и частью горожан происходит словесное противостояние.
По словам Гиги Угулава, «люди готовы к изменениям, они больше не хотят Бидзину Иванишвили».
«Они полностью потеряли лицо, и мы это особенно отчетливо видим в последние дни. Факт один, население поняло, куда ведет эту страну Бидзина Иванишвили. Они выглядят жалкими, приходят и что-то кричат», - сказал Угулава.
В рамках кампании участники народного движения встречаются с населением в разных локациях. Инциденты имели место и на вчерашних встречах.
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