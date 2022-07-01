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Парламентская делегация Грузии примет участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
01.07.2022 12:29
Глава делегации Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ и председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе, а также член делегации, председатель комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили примут участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
По информации парламента Грузии, в рамках сессии состоятся дебаты по вопросам политики, безопасности, экономики, защиты окружающей среды, науке, технологиям, демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Члены ассамблеи также обсудят ситуацию в Украине и вокруг нее, а также другие вызовы безопасности в пространстве ОБСЕ.
Параллельно с участием в пленарных заседаниях и заседаниях комитетов, члены делегации парламента Грузии проведут двусторонние встречи.
Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет 2-6 июля в Бирмингеме, Великобритания.
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