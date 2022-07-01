

Глава Минрегиона Грузии встретился с еврокомиссаром по вопросам транспорта

01.07.2022 12:31





«В свете современных вызовов еще более актуальным становится т.н средний коридор трансевропейской транспортной сети, важный участок которой проходит через Грузию. Именно на этом участке мы сегодня успешно реализуем важнейшие инфраструктурные проекты», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе после встречи с высокопоставленными представителями Еврокомиссии в рамках «Транспортного форума Европы».



По его словам, были проведены продуктивные встречи с еврокомиссаром и генеральным директором по вопросам транспорта и мобильности Еврокомиссии, посвященные современным вызовам и достижениям развития транспортной сети Грузии.



Ираклий Карселадзе провел двусторонние встречи во французском Лионе в рамках дней транспорта Европы (Connecting Europe Days 2022) с еврокомиссаром по вопросам транспорта Адиной-Лионой Валеани и генеральным директором по вопросам транспорта и мобильности Еврокомиссии Хенриком Холлоуэем.



Министр также принял участие в совместном закрытом заседании глав инфраструктурных и транспортных ведомств стран-членов ЕС, Еврокомиссии и профильных комитетов Европарламента.



По словам Ираклия Карселадзе, на встречах обсуждались важные вопросы развития транспортной сферы, а также эффективные пути решения трудностей, вызванных войной в Украине.





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