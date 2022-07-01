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Глава Минрегиона Грузии встретился с еврокомиссаром по вопросам транспорта
01.07.2022 12:31
«В свете современных вызовов еще более актуальным становится т.н средний коридор трансевропейской транспортной сети, важный участок которой проходит через Грузию. Именно на этом участке мы сегодня успешно реализуем важнейшие инфраструктурные проекты», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе после встречи с высокопоставленными представителями Еврокомиссии в рамках «Транспортного форума Европы».
По его словам, были проведены продуктивные встречи с еврокомиссаром и генеральным директором по вопросам транспорта и мобильности Еврокомиссии, посвященные современным вызовам и достижениям развития транспортной сети Грузии.
Ираклий Карселадзе провел двусторонние встречи во французском Лионе в рамках дней транспорта Европы (Connecting Europe Days 2022) с еврокомиссаром по вопросам транспорта Адиной-Лионой Валеани и генеральным директором по вопросам транспорта и мобильности Еврокомиссии Хенриком Холлоуэем.
Министр также принял участие в совместном закрытом заседании глав инфраструктурных и транспортных ведомств стран-членов ЕС, Еврокомиссии и профильных комитетов Европарламента.
По словам Ираклия Карселадзе, на встречах обсуждались важные вопросы развития транспортной сферы, а также эффективные пути решения трудностей, вызванных войной в Украине.
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