

Посол Грузии во Франции покидает пост из-за постоянного на нее давления со стороны МИД

01.07.2022 12:32





Посол Грузии во Франции Тея Катукия заявляет в соцсети, что покидает свой пост из-за оказания на неё давления.



По её словам, решению уйти в отставку предшествовало постоянное давление на неё со стороны МИД с первого же дня назначения на должность посла.



«С первого же дня я стала свидетелем ряда серьезных нарушений и структурных неисправностей в посольстве, что существенно вредит интересам и имиджу представительства Грузии во Франции. Я никогда не могла себе представить, что мне придется выполнять функцию дипломата в условиях постоянных оскорблений, клеветы, давления, преследований и угроз, которые исходят из глубоко укоренившихся в системе клановых и клиентелистских практик, противоречащих ценностям, которые я защищаю, тем целям и устремлениям, которые у меня есть в отношении Грузии», — пишет Тея Катукия.



По её словам, трудности не помешали выполнить возложенную на неё миссию, которая несет особую нагрузку в плане евроинтеграции страны.



«Сегодня европейское будущее нашей страны и её демократическое развитие зависят исключительно от политического выбора правительства Грузии. В этом решающем контексте, важные кадровые и структурные проблемы, свидетелем которых я была сама и с чем сталкивается дипломатическая служба Грузии, мешают стране проводить эффективную внешнюю политику в ответ на стоящие перед нами вызовами», — заявила Тея Катукия.





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