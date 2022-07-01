

«Грузинская мечта» оправдала депутата, устроившего драку в посольстве США



СОВА 01.07.2022 12:41



Правящая партия «Грузинская мечта» заступилась за депутата, устроившего потасовку на приеме по случаю Дня независимости США в посольстве Соединенных Штатов в Тбилиси. По словам основателя оппозиционного телеканала TV Pirveli Вато Церетели, на мероприятии вечером 30 июня него напал Анри Оханашвили – председатель юридического комитета парламента. В инциденте участвовали и другие депутаты от большинства.



Но в самой «Грузинской мечте» заявляют о «грязной провокации» со стороны медиаменеджера. Исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе оправдал поведение коллеги. В своем Facebook он переложил вину за инцидент на «Единое национальное движение» и «лидеров их телевидений», назвав их провокаторами, антинародными, антиевропейскими людьми и людьми, которые ведут против своей же страны гибридную войну.



«У нас есть только две версии:



Версия 1: Церетели нанес тяжелейшие оскорбления Анри Оханашвили (матерные выражения в самой грязной и отвратительной форме), мгновенно удалился, а затем вновь вернулся в сопровождении молодой женщины и с бокалом в руке, таким образом, совершив на территории американского посольства (!) тяжелейшую провокацию, из-за чего, в конечном счете, между ними произошло противостояние;



Версия 2: Четверо депутатов, пришедших на прием в американское посольство, увидели основателя «ТВ» Вахтанга Церетели, бросились к нему и без всякой причины, без каких-либо объяснений, нанесли ему физические и словесные оскорбления.



Сделать выводы проще простого!», — написал Мдинарадзе.



Другой депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа также заявил, что инцидент на приеме в посольстве США был заранее спланированной «грязной провокацией» против Анри Оханашвили. Он утверждает, что медиаменеджер обратился к главе юридического комитета парламента с оскорбительными словами – «такими, что мне неловко их писать».



«Естественно, за желаем установить мотив такого поведения и оскорблений последовала определенная потасовка и, в том числе, противостояние!!! Повторяю еще раз: только между ними! Остальные, кто был очевидцами происходящего, пытались их разнять!», — написал Заркуа, назвал ложью утверждения оппозиции о том, что на Церетели напали четыре депутата.



Идею о том, что инцидент с Анри Оханашвили – это результат спланированной провокации, поддерживает и один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский.



«Что могло вывести из равновесия Анри Оханашвили, уравновешенного, семейного человека, специалиста международного уровня, законопослушного гражданина, находящегося в совершенно трезвом состоянии, чтобы он физически коснулся Церетели, тем более, на территории посольства? Ответ всем очевиден – только запредельное сквернословие и оскорбление достоинства. Другой версии нет!».



Утверждения, что это именно Оханашвили напал на Вато Церетели, Вольский назвал «полным бредом» и «массовой истерикой». Заявив о буллинге коллег, депутат от большинства добавил, что правящей партии стоит ждать новых провокаций.



Сам Анри Оханашвили, комментируя случившееся, сказал, что основатель TV Pirveli «получил ответ, которого заслуживал». По его словам, на приеме в американской дипмиссии имела место «грязнейшая провокация, которой не выдержит ни один грузин».



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