

Хартия журналистской этики осудила нападение на основателя «TV Pirveli»

01.07.2022 12:44





Хартия журналистской этики Грузии опубликовала заявление, в котором организация осудила насилие в отношении основателя телекомпании «ТВ Пирвели» (TV Pirveli) Вато Церетели.



«По распространенной информации, Вато Церетели подвергся нападению со стороны депутатов «Грузинской мечты» на территории посольства США. По словам владельца телеканала, инцидент наблюдали десятки очевидцев.



Хартия журналистской этики Грузии осуждает насильственные действия со стороны депутатов правящей партии и призывает их взять на себя политическую ответственность.



Хартия также призывает правящую команду отмежеваться от насильственных действий ее членов, чтобы не поощрять дальнейшее насилие в отношении представителей СМИ.



По оценке Хартии, насилие в отношении представителей СМИ обусловлено, с одной стороны, тем что факты насилия в отношении журналистов не расследуются, а с другой стороны, агрессивной риторикой представителей власти.



Важно, чтобы насильственные действия не стали еще большим стимулом для совершения преступления против представителей СМИ», — говорится в заявлении организации.



Заявление Посольства США в Грузии



Посольство США в Грузии также распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего во время приема.



По сообщению дипведомства, им известно о противостоянии на территории посольства и они изучают информацию.



«Посольству США известна информация о противостоянии на территории посольства во время мероприятия, приуроченного ко дню нашей независимости. Мы изучаем эту информацию», — говорится в заявлении посольства.



Что произошло

Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели заявил, что депутаты «Грузинской мечты» напали на него и физически расправились с ним на территории посольства США в Тбилиси.



По заявлению Вато Церетели, физические оскорбления ему нанес Анри Оханашвили, в инциденте также участвовали и другие депутаты «Грузинской мечты».



В свою очередь член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили сообщил, что со стороны Вато Церетели имела место «грязнейшая провокация» и он получил тот «ответ, который заслуживал».



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