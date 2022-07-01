

В Страсбурге отказались рассматривать апелляцию экс-министра Грузии Бачо Ахалая

01.07.2022 13:16

Новости-Грузия



Европейский суд по правам человека накануне признал «явно необоснованной» и отказался рассматривать апелляцию бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая о незаконном задержании и политически мотивированном преследовании.



Бачо Ахалая – высокопоставленный чиновник в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили. Его задержали в ноябре 2012 года, через месяц после парламентских выборов и прихода к власти в стране партии «Грузинская мечта». Он пробыл в заключении почти 10 лет и 1 марта 2022 года вышел на свободу, заявив, что не намерен возвращаться в политику.



По данным министерства юстиции Грузии, ЕСПЧ разъяснил, что задержание Ахалая в качестве меры пресечения в 2012 году «полностью соответствовало» как грузинскому законодательству, так и европейским стандартам.



Суд установил, что в расследовании предполагаемых преступлений, совершенных Ахалая, не было «преднамеренной задержки», а также постановил, что со стороны следственных органов Грузии или национального суда не было элемента произвола.



Что касается утверждений заявителя о преследовании по политическим мотивам, суд разъяснил, что, поскольку «утверждения о законности его задержания были явно необоснованными, позиция заявителя о политически мотивированном содержании под стражей также должна быть признана неприемлемой», — говорится в постановлении ЕСПЧ.



Ахалая утверждал, что его содержание под стражей по делам 2012–2014 годов было незаконным, поскольку общий срок содержания под стражей превысил установленный законом максимальный срок. Он также пытался обжаловать то, что «задержание не было должным образом обосновано национальными судами и служило цели политически мотивированного судебного преследования».





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