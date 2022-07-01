

Анри Оханашвили требует обнародовать видеозапись вчерашнего инцидента

01.07.2022 13:16





Член «Грузинской мечты» Анри Оханашвили требует обнародовать видеокадры вчерашнего инцидента и призывает Вато Церетели пройти экспертизу состояния, в котором он находился на мероприятии в посольстве США.



Как заявил Анри Оханашвили, «это была грязная провокация».



«Здесь не идет речь о каком-то критическом отношении, это было абсолютно умышленное, как видно, спланированный грязный поступок. Я не могу представить ни одного человека, ни одного грузина, который бы не отреагировал на такой поступок. Это была грань сквернословия, выходящая за все рамки приличия, как можно было такое себе позволить и посметь сказать такие грязные слова. Я не могу и не буду повторять здесь эти слова.



Исходя из этого, я немедленно сообщил об этом своим американским друзьям. Я готов и желаю, чтобы абсолютно все, передвижение каждого, период пребывания там были обнародованы. Пусть все увидят, что он сделал, как подошел ко мне, отвел меня в сторону и все это сказал. Предстоит выяснить, в каком состоянии был этот человек, потому что я не исключаю, что у него было соответствующее опьянение. Пусть он пройдет экспертизу и, если подтвердится, что этот человек находился в американском посольстве в таком состоянии, целенаправленно спланировал грязную провокацию, он должен понести ответственность. Я очень хорошо знаю об обязанности терпимости, ранее были случаи, когда имели место оскорбления, но это вышло за все границы. Поэтому я готов и желаю, чтобы эти кадры обнародовали. У меня будет встреча с нашими стратегическими партнерами и выражу желание, чтобы все было обнародовано», — заявил Анри Оханашвили.



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