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МИД ответил на обвинения экс-посла Грузии во Франции


01.07.2022   15:51


Мнистерство иностранных дел Грузии откликается на уход с должности посла Грузии во Франции Теи Катукия и заявляет, что посол ушла в отставку на основании предварительных консультаций.

Кроме того, министерство называет заявление Теи Катукия клеветническим.

«Мы удивлены клеветническими обвинениями со стороны г-жи Теи Катукия в адрес Министерства иностранных дел Грузии. Посол покинула должность на основании предварительной консультации с ней, в ходе которой г-же Тее Катукия было пояснено, что ведомство недовольно ее деятельностью в период пребывания на посту посла во Франции. К сожалению, она не смогла обеспечить выполнение должным образом возложенных на нее прав и обязанностей и надлежащую защиту интересов Грузии в этой важнейшей европейской стране. Соответственно, ведомство на основании консультации с г-жой Теей сочло целесообразным отозвать ее с указанной позиции.

Как известно, отношения Грузии с Францией, в том числе, учитывая текущую повестку дня европейской и евроатлантической интеграции нашей страны, перешли на важнейший этап, что требует отправки на руководящую должность в посольство высококвалифицированного и опытного дипломата», - говорится в заявлении МИД.

Для справки, посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула должность. Причиной она назвала «давление со стороны МИДа, осуществлявшееся в постоянном режиме».

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