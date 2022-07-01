

У членов сакребуло Телави от «Грузинской мечты» произошло противостояние с Петре Цискаришвили, Георгием Ботковели и Темуром Джанашия

01.07.2022 15:52





В Телавском муниципалитете произошло словесное противостояние между представителями движения «Домой в Европу» и членами собрания муниципалитета от «Грузинской мечты».



Прибывшие в Телавский муниципалитет члены «Национального движения» Темур Джанашия, Георгий Ботковели и Петре Цискаришвили раздавали информационные флаеры о ЕС, когда на месте появились члены городского собрания и обратились к членам партии с определенными вопросами.



«Мы протестуем против этого хаоса и всего, что они делают. Почему обманывают людей? Мы все дети одной страны, и давайте говорить, что есть, кто что делал и кто за кем оказался, хорошо обозначилось», - отметил член собрания Зураб Мусаев.



В свою очередь, по заявлению Петре Цискаришвили, поляризацию в стране создает правящая команда, «а оппозиция выполняет свою работу».



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