

Ираклий Заркуа:Тея Катукия не соответствовала должности посла и поэтому ее отозвали

01.07.2022 16:01





Несмотря на мое уважение к Тее Катукия, скажу, что она не соответствовала своей должности и поэтому ее отозвали - Катукия не была карьерным представителем МИД, она была подругой Саломе Зурабишвили и была назначена на должность посла во Франции по ее решению, - заявил депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа в связи с бывшим послом Грузии во Франции.



По словам Заркуа, «оказалось, что у Катукия на пути евроинтеграции не было навыков, видения и опыта».



«В посольстве во Франции, в команде, внутри, у нее, предположительно, было какое-то отчуждение и ее отозвали. То, что на важные позиции не должны назначаться некомпетентные кадры, именно поэтому мы обратились в Конституционный суд с иском для разграничения компетенций - кто на что имеет право», - сказал Ираклий Заркуа.



Для справки, посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула должность. Причиной она назвала «давление со стороны МИДа, осуществлявшееся в постоянном режиме».



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