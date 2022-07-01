

Георгий Вашадзе: Это яркий пример потерявшей лицо «Грузинской мечты»

01.07.2022 16:33





Это яркий пример потерявшей лицо «Грузинской мечты». Кто-нибудь мог представить, что в американском посольстве произойдет физическая расправа со стороны депутатов?! - так оценивает инцидент между Анри Оханашвили и Вато Церетели в посольстве США председатель "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.



На вопрос журналистов, должен ли Анри Оханашвили оставить депутатский мандат, по словам Вашадзе, пока народ не отберет мандат у депутатов «Мечты», «никто ничего не оставит».



«Это яркий пример потерявшей лицо «Грузинской мечты». Кто-нибудь мог представить, что в американском посольстве произойдет физическая расправа со стороны депутатов?! Как могут существовать различные оценки по этому вопросу. Нас хотят сбить с пути евроинтеграции, чего они не дождутся. Когда на Руставели собираются 100 000 человек, это и есть ответ. «Грузинская мечта» боится и запланированные провокации показывают их истинное лицо», - сказал Георгий Вашадзе.



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