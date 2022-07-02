

Германия конфисковала три танкера «Газпрома»

02.07.2022 00:00

ТАСС



Власти Германии конфисковали три танкера бывшей дочерней компании «Газпрома» после того, как Россия вдвое снизила поставки газа некогда крупнейшему клиенту в Евросоюзе.



Как сообщает The Telegraph, госсобственностью стали СПГ-танкеры «Амур» и «Обь», зафрахтованные до 2028 года, и Clean Energy, взятый в аренду 2026 года.



Компания владелец двух танкеров, американская Dynagas LNG Partners, сообщила, что Федеральное сетевое агенство ФРГ взяло их под контроль «на неограниченный период времени».



Германские власти в апреле ввели процедуру внешнего управления в Gazprom Germania GmbH, которая управляла крупнейшим в стране подземным газовым хранилищем Реден в Нижней Саксонии и владела розничным бизнесом по продаже топлива (Wingas).



1 апреля «Газпром» сообщил, что перестал контролировать Gazprom Germania GmbH. Активы были переданы Gazprom Export Business Services LLC, владельцем которой оказалось некое московское АО «Палмэри», на 99,9% принадлежащее своему гендиректору Дмитрию Цепляву.



Минэкономики ФРГ сочло сделку недействительной, сославшись на то, что она была совершена без одобрения регулирующих органов в нарушение закона о внешней торговле.



«Газпром» ответил прекращением поставок газа, остановив на неопределенный срок трубопровод «Ямал-Европа» и завернув на половину вентиль «Северного потока».



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