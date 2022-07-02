

Президент Национального фонда демократии встречается с грузинской оппозицией

02.07.2022 13:42





Президент и исполнительный директор Национального фонда демократии (США) Дэймон Уилсон встречается с представителями грузинских оппозиционных партий. С ним уже встретились члены Гирчи» («Шишка»), «Дроа» («Пора») и «Национального движения», а также лидеры «Лело» Бадри Джапаридзе и Саломе Самадашвили.



В эти минуты на встречу пришли лидеры партии «За Грузию» Георгий Гахария и Натия Мезвришвили.



Как заявил журналистам после встречи член «Гирчи» Цотне Коберидзе, они видят проблему в том, что Грузия может упустить важный шанс.



«Разговор длился 20 минут. Они дали нам понять, что видят проблему в том, что Грузия может упустить этот важный шанс, и эти 6 месяцев – значимое время. У него нет представления о том, что мы собираемся делать, будто мы все ожидаем, что США возьмут и сотворят чудеса, которые нам помогут. Он дал нам понять, что бороться нужно нам, что это мы должны подобрать ключ к решению этой проблемы. Его интересовали наши видения», - отметил Коберидзе.



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