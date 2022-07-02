

Бадри Джапаридзе: Доверия к «Грузинской мечте» нет

02.07.2022 15:09





Соединенные Штаты однозначно сделают все для того, чтобы Грузия сумела выполнить 12 пунктов, которые определены Евросоюзом как обязательные к исполнению, чтобы мы получили статус кандидата в члены ЕС в конце года, - завил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе после встречи с президентом и исполнительным директором Национального фонда демократии (США) Дэймоном Уилсоном.



Как отметил Джапаридзе, общество не верит, что «Грузинская мечта» выполнит 12-пунктные рекомендации, поэтому должно быть создано правительство национального согласия.



«Мы хорошо понимаем, что люди, которые пытаются ввести общество в заблуждение и заявляют, что, оказывается, они готовы к выполнению рекомендаций, это те же люди, которые два дня назад говорили, что кандидатство в члены ЕС ничего не значит, что Евросоюз не предоставил нам статус потому, что хотел втянуть Грузию в войну, а также, что и США хотят вовлечь Грузию в войну. Эту демагогию и российскую пропаганду распространяли те люди, которые теперь говорят, что выполнят рекомендации. Доверия к ним в обществе нет, именно поэтому необходимо, чтобы «Грузинская мечта» осознала, что нужно создать правительство национального согласия. Такое правительство будет пользоваться полным доверием в нашей стране и за ее пределами», - заявил Бадри Джапаридзе.



Он сказал и по поводу акции, намеченной на 3 июля.



«Что касается завтрашней акции, разумеется, мы пойдем на акцию и поддержим согласие. Это пропаганда «Грузинской мечты», будто кто-то призывает к беспорядкам. Наша задача – раз и навсегда покончить с противостоянием в обществе. И я видел, и общество видело, как организует «Грузинская мечта» агрессивные группы, которые нападают на оппозиционных лидеров и известных обществу лиц, призывающих к согласию. Тут именно и видна агрессивная натура «Грузинской мечты», - заявил Джапаридзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



