

Мезвришвили: Мы не позволим властям обвинить оппозицию в невыполнении требований по статусу кандидата ЕС

02.07.2022 17:16





Мы не будем содействовать «Грузинской мечте» в создании фиктивных процессов, а также не позволим им обвинить оппозицию в невыполнении 12 пунктов, - заявила одна из лидеров партии «За Грузию» Натия Мезвришвили после встречи с президентом и исполнительным директором Национального фонда демократии (США) Дэймоном Уилсоном.



Как пояснила Мезвришвили, для выполнения 12 пунктов необходимо их верное восприятие.



«С нашей стороны на встрече был сделан акцент на состоянии демократии в Грузии, на том, каковы вызовы и как их можно преодолеть. Разумеется, с нашей стороны главной темой разговора было европейское будущее Грузии и то, что нам нужно сделать для того, чтобы его спасти.



Что касается 12 пунктов, то для их выполнения в первую очередь необходимо их правильное восприятие. ЕС требует от нас проведения реальных реформ, реальной независимости суда, деолигархизации не принятием закона, посредством которого «Грузинская мечта» поставит «плюс» возле пункта, а под деолигархизацией они имеют в виду Бидзину Иванишвили, а в плане коррупции подразумевают создание независимого антикоррупционного агентства. Под реальной судебной реформой подразумевается искоренение групп влияния.



К сожалению, то, что мы вчера услышали от «Мечты», порождает очень много вопросов… Они не сказали ни о деолигархизации, ни о Бидзине Иванишвили, ни об искоренении групп влияния.



Они пытаются свести всё до технического уровня и не превращать 12 пунктов в предмет широкого политического соглашения.



Мы не будем содействовать «Грузинской мечте» в создании фиктивных процессов, а также не позволим им обвинить оппозицию в невыполнении 12 пунктов», - отметила Мезвришвили.



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