

Дэймон Уилсон: Было славно видеть волю грузинского народа, желающего быть частью Европы

02.07.2022 17:17





Я наблюдал за события 20 июня и видел, что собравшиеся в Тбилиси люди заявляли: «Мы хотим быть частью Европы, наше будущее в Европе». Было славно видеть волю грузинского народа, желающего быть частью Европы, - заявил СМИ президент и исполнительный директор Национального фонда демократии (США) Дэймон Уилсон после встречи с грузинской оппозицией.



«Одна из целей этого визита заключается в том, чтобы узнать, как гражданское общество и политические акторы осуществят волю грузинского народа быть частью Европы. Я настроен оптимистично в отношении Грузии, принимая во внимание грузинский народ, его сильную поддержку демократического будущего в Европе. Думаю, лидеры и гражданское общество должны определить, как осуществить желание грузинского народа», - отметил Дэймон Уилсон.



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