

В Узбекистане объявлено чрезвычайное положение

03.07.2022 11:17





Власти Узбекистана объявили чрезвычайное положение на всей территории страны. Причиной тому стала акция протеста, прошедшая в автономном регионе Каракалпакстан, а именно в ее столице Нукусе, которую власти расценили как попытку захвата власти.



Население автономного региона 1 июля провело шествие после публикации нового проекта Конституции Узбекистана, согласно которому отменяется суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана. Каракалпакстанская республика в составе Узбекистана занимает 40% территории страны, но в ней проживает всего 7% населения страны, около 2 млн человек.



Как сообщает издание «Хуки», 2 июля был задержан активист Даулетмурат Тажимуратов, который накануне выступил на митинге и объявил о следующей акции 5 июля.



На данный момент интернет и мобильная связь в автономном регионе работают с перебоями. У местных жителей больше нет возможности распространять фото-видео материалы в Интернете. Въезд в город Нукус заблокирован. Граница с автономной областью также была закрыта.





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