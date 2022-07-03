Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Узбекистане объявлено чрезвычайное положение


03.07.2022   11:17


Власти Узбекистана объявили чрезвычайное положение на всей территории страны. Причиной тому стала акция протеста, прошедшая в автономном регионе Каракалпакстан, а именно в ее столице Нукусе, которую власти расценили как попытку захвата власти.

Население автономного региона 1 июля провело шествие после публикации нового проекта Конституции Узбекистана, согласно которому отменяется суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава Узбекистана. Каракалпакстанская республика в составе Узбекистана занимает 40% территории страны, но в ней проживает всего 7% населения страны, около 2 млн человек.

Как сообщает издание «Хуки», 2 июля был задержан активист Даулетмурат Тажимуратов, который накануне выступил на митинге и объявил о следующей акции 5 июля.

На данный момент интернет и мобильная связь в автономном регионе работают с перебоями. У местных жителей больше нет возможности распространять фото-видео материалы в Интернете. Въезд в город Нукус заблокирован. Граница с автономной областью также была закрыта.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна