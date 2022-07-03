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Для 768 семей ВПЛ будут приобретены дома на селе - замминистра
03.07.2022 12:14
По решению Комиссии по изучению проблем вынужденных переселенцев, Агентство по делам беженцев приобретет дома в сельской местности для 768 семей вынужденных переселенцев. Список упомянутых семей опубликован на сайте Агентства ВПЛ, экомигрантов и обеспечения средств к существованию.
Семьи переселенцев сами выберут себе жилье в любом регионе Грузии в течение полугода.
По словам замминистра по вопросам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Ильи Гудушаури, в 2022-2024 годах в рамках проекта «Дом на селе» в масштабе страны будет расселено до 7 тысяч семей вынужденных переселенцев.
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