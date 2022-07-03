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Вашадзе: По всей Грузии началась тотальная атака на госслужащих
03.07.2022 14:34
По всей Грузии началась тотальная атака на госслужащих, на людей, работающих в ведомствах, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По его словам, параллельно с акциями усилилось давление на госслужащих.
«Сегодня очень важный день, 3 июля, и мы все идем на акцию. Но по всей Грузии началась тотальная атака на госслужащих, людей, работающих в ведомствах, домах юстиции, министерствах, департаментах. Хочу обратиться к ним — друзья, не бойтесь, мы стоим рядом с вами. Сегодня Грузинская мечта хочет сломить вашу веру. Потому что судьба этой страны в ваших руках. Знайте, что вы — главный краеугольный камень, на котором мы собираемся построить все реформы, приближающие нас к Европе…
И, наконец, если у кого-то возникнут проблемы, пишите мне в Facebook. Моя страница в Facebook общедоступна или мой телефон, если он у вас есть. Мы полностью поможем вам и поддержим вас. Как правовыми, так и всеми механизмами. Никто не может вас угнетать, потому что мы стоим рядом с вами», — сказал Георгий Вашадзе.
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