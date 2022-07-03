

НПО представили свое видение реализации рекомендаций Европейского союза

03.07.2022 14:59





Часть неправительственных организаций представили свое видение реализации 12 пунктов рекомендаций ЕС. «АМЮГ», «Справедливые выборы», «Сапари», фонд «Открытое общество», «Центр социальной справедливости», «Коалиция адвокатирования медиа», «Международная прозрачность — Грузия» совместно разработали план, включающий конкретные шаги, которые необходимо предпринять правительству.



Согласно документу, для выполнения первого пункта, подразумевающего прекращение поляризации, сторонам следует вернуться к документу Шарля Мишеля. В нем также говорится о реформе Высшего совета юстиции и создании агентства, которое объединит механизмы борьбы с коррупцией. По мнению составителей документа, для выполнения плана из 12 пунктов правительству необходимо проявить политическую волю. В частности, если будут выполнены 11 пунктов, которые приведут к перераспределению власти, автоматически будет выполнен и 5-й пункт, касающийся деолигархизации.





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