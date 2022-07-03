

Посол Германии в Грузии призывает все партии объединиться и сотрудничать

03.07.2022 17:23





Я рад, что в Грузии началась работа, связанная с 12 условиями, высказанным Евросоюзом. Политические силы думают, как их выполнить. Также люди выходят на улицы, чтобы выразить готовность к тому, чтобы Грузия присоединилась к Евросоюзу, - об этом заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, отвечая на вопрос журналистов в связи с 12 пунктами рекомендаций Еврокомиссии и деполяризацией.



«Важно, чтобы в этих усилиях приняли участие все политические партии, все политические силы, поддерживающие европейскую идею. Ни одна партия не должна отходить в сторону, они должны объединиться и сотрудничать. Именно это имел в виду ЕС, подчеркивая деполяризацию, которая является важным пунктом, особенно для Грузии. Мы знаем, что поляризация является негативной характеристикой грузинской политической системы. Я служу в вашей стране 4 года, и в течение этого периода все в Грузии, будь то представители правительства и оппозиции, гражданское общество, просто люди, которые здесь живут и работают, подчеркивают, насколько важно преодолеть поляризацию. ЕС думает так же. Это усилия, которые должны быть осуществлены всеми сторонами вместе и одновременно», - заявил Книрш.



Посол Германии отметил, что можно проводить демонстрации, выражать свою позицию и устраивать дебаты в парламенте по поводу создания закона. Он назвал это «легитимной дискуссией».



«Дискуссия, которая сфокусирована на лицах, находящихся на другой стороне, которые определяются как нелегитимные или неспособные с точки зрения работы в грузинской политике, - такая дискуссия поляризует, и ее следует избегать», — добавил посол Германии.



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