

Зураб Джапаридзе: Запад от нас ждет, что мы сможем покончить с олигархией

03.07.2022 17:42





Запад от нас ждет, что мы сможем покончить с олигархией, - об этом в соцсети пишет в лидер движения «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе.



По словам Джапаридзе, бывший председатель «Грузинской мечты» и бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили ждет, что люди устанут, поэтому выбор «за нами».



«Запад ждет, что мы сможем покончить с олигархией, от нас, а не от Кобахидзе.



Иванишвили ждет от нас, что мы устанем.



Это зависит от нас. Чьи ожидания мы оправдаем», - написал Джапаридзе в соцсети и анонсировал запланированную на сегодня акцию на проспекте Руставели.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



