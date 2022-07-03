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Зураб Джапаридзе: Запад от нас ждет, что мы сможем покончить с олигархией
03.07.2022 17:42
Запад от нас ждет, что мы сможем покончить с олигархией, - об этом в соцсети пишет в лидер движения «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе.
По словам Джапаридзе, бывший председатель «Грузинской мечты» и бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили ждет, что люди устанут, поэтому выбор «за нами».
«Запад ждет, что мы сможем покончить с олигархией, от нас, а не от Кобахидзе.
Иванишвили ждет от нас, что мы устанем.
Это зависит от нас. Чьи ожидания мы оправдаем», - написал Джапаридзе в соцсети и анонсировал запланированную на сегодня акцию на проспекте Руставели.
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