

На проспекте Руставели идет подготовка к акции «Домой в Европу»

03.07.2022 17:46





Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели идет подготовка к акции «Домой в Европу».



На месте уже установлена ​​сцена, с которой выступающие обратятся к участникам акции, также идет монтаж сценической аппаратуры.



Территория вокруг сцены огорожена барьерами.



Для справки, организованная гражданским обществом акция состоится в 20:00. Решение о проведении акции приняли организаторы митинга, собравшегося 24 июня перед зданием законодательного органа.



Как заявили организаторы акции, гражданское общество требует отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия, на что правительству был дан недельный срок, который истекает 3 июля.



Кроме того, движение «Позор» заявляет, что готовится 3 июля остаться на проспекте Руставели на одну ночь.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



