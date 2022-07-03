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На проспекте Руставели идет подготовка к акции «Домой в Европу»


03.07.2022   17:46


Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели идет подготовка к акции «Домой в Европу».

На месте уже установлена ​​сцена, с которой выступающие обратятся к участникам акции, также идет монтаж сценической аппаратуры.

Территория вокруг сцены огорожена барьерами.

Для справки, организованная гражданским обществом акция состоится в 20:00. Решение о проведении акции приняли организаторы митинга, собравшегося 24 июня перед зданием законодательного органа.

Как заявили организаторы акции, гражданское общество требует отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия, на что правительству был дан недельный срок, который истекает 3 июля.

Кроме того, движение «Позор» заявляет, что готовится 3 июля остаться на проспекте Руставели на одну ночь.

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