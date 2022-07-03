

Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины – Шольц

03.07.2022 17:52





Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.



"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет так же, если бы страна была членом НАТО", - сказал Шольц.



"Совершенно понятно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который мы надеемся скоро увидеть, когда закончится война", - добавил он.



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