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Германия обсуждает с союзниками гарантии безопасности для Украины – Шольц
03.07.2022 17:52
Германия обсуждает гарантии безопасности для Украины со своими союзниками, готовясь к периоду после окончания войны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.
"Мы обсуждаем с близкими друзьями вопросы о гарантиях безопасности, которые мы можем предоставить. Это постоянный процесс. Понятно, что это не будет так же, если бы страна была членом НАТО", - сказал Шольц.
"Совершенно понятно, что это вопрос, который тщательно готовится в дипломатической сфере к тому дню, который мы надеемся скоро увидеть, когда закончится война", - добавил он.
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