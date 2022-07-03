

Королева Британии передала часть полномочий принцу Чарльзу

03.07.2022 18:32





Королева Великобритании Елизавета II, которая пребывает на троне уже 70 лет, в возрасте 96 лет передала часть своих королевских полномочий своему сыну, принцу Чарльзу, прямому наследнику престола. Как сообщает Укринформ, об этом сегодня рассказывает британское издание Daily Mail.



«Букингемский Дворец сократил или отменил часть обязанностей, возлагавшихся на 96-летнюю Королеву. Принц Чарльз, в возрасте 73 лет, призван взять на себя часть таких официальных обязанностей, а некоторые будут отменены, как, например, Государственное открытие работы Парламента, после внесения соответствующих изменений в конституционную конвенцию», - говорится в публикации.



Как отмечает издание, это первый случай за десятки лет, когда Королевский Дворец вносит изменения в обязанности Королевы. Официальные лица говорят о том, что эти изменения не являются «решающими», но содержат в себе небольшие «пост-юбилейные» уточнения к повестке дня Королевы. Как отмечают источники, несмотря на солидный возраст, Королева часто появлялась на публичных мероприятиях в течение нескольких прошлых недель, хотя ее мобильность была несколько ограничена. Так, Королева посетила так называемый Парад лояльности вооруженных сил в Эдинбурге 28 июня текущего года.



В то же время, по официальным сообщениям из Дворца, Королева Елизавета II продолжает выполнять две ключевые функции: Главы Государства и Главы Нации. Первая часть этих обязанностей включает ключевые функции, например, назначение Премьер-министра, принятие государственных визитов и другие подобные мероприятия, хотя их формулировки были несколько смягчены выражением, что Королева продолжает выполнять важную роль в парламентских и дипломатических событиях.



Как отмечается, обязанности Главы Нации Королева будет выполнять тогда, когда это будет «соответствующим и необходимым».



Общие обязанности Королевы были несколько сужены к общей роли обеспечения "национального единства и идентификации", а также "обеспечения последовательности и стабильности" в государственном строительстве, "поддержки деятельности" для служащих – от волонтеров до спасателей и военных.



Как отмечает британское издание, из «обязательных» шести ключевых пунктов ежегодной повестки дня королевы исчезло участие в Государственном открытии парламента, участие в еще четырех мероприятиях в этом году будет поручено принцу Уэльскому Чарльзу.



Как сообщалось, Королева Елизавета II пребывает на троне уже 70 лет, начиная с 1952 года, что является самым долгим в истории термином для британских монархов.



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