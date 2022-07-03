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США готовы дать всю необходимую помощь, чтобы Украина победила – представитель Госдепа


03.07.2022   18:36


США намерены усиливать военную помощь Украине и поддерживать страну столько, сколько будет нужно. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

Она рассказала, что потребности Вооруженных сил Украины меняются, Вашингтон и Киев находятся "в тесном контакте", чтобы знать, что нужно в конкретный момент украинским военным.

"И мы готовы помогать и дальше. К сожалению, мы видим, что жестокость России не прекращается, а наоборот, усиливается. Мы намерены усиливать нашу помощь тоже", – добавила Калан.

Президент США Джо Байден настроен решительно, чтобы остановить агрессию РФ против Украины, продолжила она

"Да. Президент Байден часто и громко говорит, что он готов, США готовы делать все возможное и предоставлять помощь долго, давать столько, сколько нужно, чтобы Украина могла победить, чтобы положить конец войне и чтобы эффективно бороться с агрессией, которая была начата из-за агрессии одного человека – из-за Путина", – подчеркнула Калан.

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