

США готовы дать всю необходимую помощь, чтобы Украина победила – представитель Госдепа

03.07.2022 18:36





США намерены усиливать военную помощь Украине и поддерживать страну столько, сколько будет нужно. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.



Она рассказала, что потребности Вооруженных сил Украины меняются, Вашингтон и Киев находятся "в тесном контакте", чтобы знать, что нужно в конкретный момент украинским военным.



"И мы готовы помогать и дальше. К сожалению, мы видим, что жестокость России не прекращается, а наоборот, усиливается. Мы намерены усиливать нашу помощь тоже", – добавила Калан.



Президент США Джо Байден настроен решительно, чтобы остановить агрессию РФ против Украины, продолжила она



"Да. Президент Байден часто и громко говорит, что он готов, США готовы делать все возможное и предоставлять помощь долго, давать столько, сколько нужно, чтобы Украина могла победить, чтобы положить конец войне и чтобы эффективно бороться с агрессией, которая была начата из-за агрессии одного человека – из-за Путина", – подчеркнула Калан.



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