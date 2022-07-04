

Участники акции «Домой в Европу» проводят у администрации правительства акцию-перформанс

04.07.2022 11:24





Участники акции «Домой в Европу» проводят у администрации правительства Грузии протестную акцию-перформанс.



Часть участников акции, которая провела ночь у администрации правительства Грузии, посредством шума, свиста и ударных инструментов опротестовывает политику властей в отношении европейского выбора. Они держат в руках флаги Грузии и ЕС. На месте мобилизованы правоохранители.



Как заявляют организаторы акции, каждый понедельник проводится заседание правительства, поэтому сегодняшним протестом они хотят разбудить членов правительства, чтобы они еще раз услышали голос граждан.



Участники акции считают, что политика «Грузинской мечты» создает угрозу европейскому будущему страны.



По заявлению митингующих, к ним подошли сотрудники СГБ и сказали, что если они в скором времени не разойдутся, их задержат. Несмотря на призыв разойтись, участники акции продолжают протест и не собираются расходиться.



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